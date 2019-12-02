МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ пока не видит оснований уточнять нейтральный диапазон ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы оцениваем нейтральный диапазон (ключевой ставки – ред.) в 6-7%. Это номинальная ставка. Если инфляция 4% — то реальная ставка в диапазоне 2-3%. Это тот диапазон, где наша денежно-кредитная политика не ведет ни к увеличению, ни к уменьшению инфляции, а позволяет поддерживать ее на этом уровне. Мы этот диапазон можем уточнять, если для этого будут появляться данные, но пока таких оснований нет", — сказала Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".

ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Набиуллина отметила, что сейчас ставка как раз находится в середине этого диапазона.

"На последнем заседании совета директоров мы говорили о том, что есть некоторый потенциал (для снижения ставки – ред.), но целесообразность дальнейшего понижения ставки мы будет оценивать исходя из того, какие данные будут поступать. Будем уточнять наши прогнозы по развитию экономики, инфляции, смотреть на инфляционные ожидания", — добавила она.