МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре вырос до 46,9 пункта против 45,9 пункта в октябре, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель остался на уровне предварительной оценки в 46,6 пункта.