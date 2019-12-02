МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп восстанавливает пошлины на ввозимые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий, из-за политики этих стран в отношении нацвалют.

"Бразилия и Аргентина стоят во главе массовой девальвации своих валют, что плохо отражается на наших фермерах. В связи с этим с настоящего момента я восстанавливаю пошлины на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран", — говорится в сообщении Трампа в Twitter.

США с марта 2018 года ввели новые пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия. Позднее, в августе прошлого года, Трампом были подписаны указы, которые разрешают исключения из установленных квот. Приведенные в указах позиции относились к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки не облагались.