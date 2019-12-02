МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ обсудит с ЦБ вариант сокращения отложенных покупок валюты на рынке, по расчетам министерства такие покупки могут быть прекращены через полгода, когда их оставшийся объем опустится до 1 триллиона рублей и сравняется с планируемыми инвестициями из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил замминистра Владимир Колычев.

Отвечая на вопрос, будет ли ЦБ сокращать покупки валюты на сумму, эквивалентную объему ожидаемых трат из ФНБ, Колычев сказал журналистам: "Скорее всего".

"У ЦБ есть свои покупки вне рамок бюджетного правила сейчас, так называемые докупки, которые осенью не покупали. Мы обсудим с ЦБ на тему просто компенсации за счет этих докупок того, что нужно было бы приобрести российскую валюту для целей финансирования российских проектов. Таким образом, на рынке останутся только покупки в рамках бюджетного правила, что существенно упростит понимание рыночных участников. Это пока не решение, это мы обсуждаем с Центральным банком", — пояснил замглавы Минфина.

"Размеры похожи. У Центрального банка останется там порядка 1,4 триллиона рублей или поменьше на ближайшие два года. А из ФНБ предполагается лимит 1 триллион рублей на три года. Возможно, ближайшие полгода Центральный банк продолжит (отложенные покупки — ред.), а когда эти объемы сравняются, можно будет… взаимоучесть", — добавил Колычев.

Минфин начал покупки валюты на рынке в 2017 году для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета — в 2018 году это было суммарно 4,2 триллиона рублей, а купленная валюта раз в год переводится в Фонд национального благосостояния. В сентябре 2018 года из-за повышенной волатильности на российском финансовом рынке регулярные покупки валюты были прерваны и возобновлены 15 января 2019 года.

ЦБ также с 1 февраля 2019 года приступил к отложенным в 2018 году покупкам валюты на внутреннем рынке и собирается проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции увеличивают ежедневный объем покупки валюты на 2,8 миллиарда рублей. При этом ЦБ РФ оставляет за собой право приостанавливать покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

В обычной ситуации ЦБ конвертирует в валюту рублевые средства от Минфина, совершая зеркальные операции на рынке, а во время их приостановки регулятор производил только конвертацию, "записывая" соответствующие суммы в отложенные покупки.