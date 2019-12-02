МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Пакистан вернет РФ долг в размере 93,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Со стороны РФ соглашение подписал замминистра финансов Сергей Сторчак, со стороны Пакистана — чрезвычайный и полномочный посол этой страны в России Кази Халилулла.

Задолженность возникла в рамках экспортно-импортных операций, которые проводил Советский Союз с Пакистаном.

В 1980-е годы между странами проводились экспортно-импортные операции по поставкам различной продукции. До последнего момента у стран были неурегулированные обязательства по возврату РФ средств с российских счетов в Национальном банке Пакистана. Эти средства поступили в погашение задолженности Пакистана по ранее предоставленным СССР государственным кредитам, однако Пакистан заблокировал их из-за отсутствия договоренностей об урегулировании встречных претензий, связанных с расчетами в рамках экспортно-импортных операций периода бывшего СССР.

По итогам длительных двусторонних консультаций в ноябре 2015 года министерства финансов сторон договорились урегулировать взаимные претензии. В ноябре текущего года в Минфин России поступило обращение о готовности пакистанской стороны подписать парафированный в 2015 году проект соглашения и выплатить в пользу РФ 93,5 миллиона долларов.