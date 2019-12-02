МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре уменьшился до 48,1% с октябрьских 48,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, роста индикатора до 49,2%.

Кроме того, индекс занятости в секторе промышленности страны в ноябре снизился до 46,6% с уровня октября в 47,7%.

ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров. Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.