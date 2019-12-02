МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Закон об обязательной установке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты при грамотной организации процесса не приведет к подорожанию устройств, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского ПО. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

"Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов", — сказал министр, слова которого передала пресс-служба Минпромторга.

До этого интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев говорил РИА Новости, что закон о предустановке российского ПО на смартфоны правилен, но на первом этапе в его реализации могут возникнуть некоторые сложности, в том числе, рост цен для потребителя, если предустановку будут осуществлять не сами производители, а сторонние компании.