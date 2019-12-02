МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Минфину полномочия утверждать порядок разработки и утверждения прейскурантов на драгоценные камни. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цель документа — дать федеральному органу по контролю в области драгоценных металлов и драгоценных камней право разрабатывать порядок определения цен на эти металлы и камни, в частности, на алмазы, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Прейскурант используется при определении размера налога на добычу полезных ископаемых при экспорте и добыче данных камней на территории РФ. Поскольку на алмазы нет установленной единой мировой цены, то НДПИ рассчитывается исходя из прейскуранта, который устанавливается Минфином. Как пояснял Моисеев, проблема в том, что Минфин может устанавливать сам прейскурант, но не имеет права установить порядок его расчета. Таким образом, по его словам, "мы столкнулись с ситуацией, когда данная процедура воспринимается как непрозрачная".

"Федеральным законом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, наделяется полномочиями по разработке и утверждению прейскурантов цен на драгоценные камни", — говорится в сообщении на сайте Кремля.