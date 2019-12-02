КИЕВ, 2 дек /ПРАЙМ/. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отреагировал на сообщения о решении снять его с должности, заявив, что привык к подобной информации.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель сообщил, что принято политическое решение о смене руководства стратегических предприятий на Украине, в том числе компаний "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго". Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко считает, что конкурс на должность главы НАК "Нафтогаз Украины" до конца 2019 года провести не успеют.

"О "новостях" сегодняшнего дня. Ну, как новостях? С момента назначения меня на должность главы "Нафтогаза" я привык к регулярному процессу моего "съема". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла. Особенно, когда нахожусь в важной командировке и обсуждаю потенциальное стратегическое партнерство с крупными международными игроками нефтегазового рынка", — написал он в понедельник в Facebook.

Он добавил, что любит свою работу и верит в успех команды.

"Поэтому работаем дальше", — отметил он, анонсировав завершение разделение оператора ГТС и "новые арбитражные процессы с "Газпромом".