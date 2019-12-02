МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в федеральный бюджет на 2019 год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3 миллиарда рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 миллиарда рублей меньше, чем было установлено ранее. Поступления нефтегазовых доходов снизятся на 398,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 миллиарда рублей.

Расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5 миллиарда рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 миллиарда рублей. Профицит бюджета составит 1,4% ВВП, что на 400,4 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов.

Закон предусматривает докапитализацию Россельхозбанка на 4,635 миллиарда рублей для сохранения темпов роста АПК и стабилизации работы самого банка. На докапитализацию "Росагролизинга" будет направлено 1,973 миллиарда рублей в целях поставки новой сельхозтехники и оборудования для своевременного проведения сезонных работ.

В целях обеспечения кредитования в рамках гособоронзаказа допассигнования, направляемые на докапитализацию Промсвязьбанка, увеличиваются на 13,809 миллиарда рублей. На докапитализацию ОДК для разработки и создания двигателя ПД-35 дополнительно выделено 10,554 миллиарда рублей.

Закон также предусматривает выделение 1,729 миллиарда рублей ОАК на финансирование доработки самолета Ил-114. В то же время сокращаются на 4 миллиарда рублей средства, предоставленные ОАК на финансовое обеспечение затрат в рамках проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, на 185,7 миллиона рублей – на реализацию механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов.

РЖД для комплексного развития участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги получит почти 8,23 миллиарда рублей. АО "Дом.РФ" выделяется 4 миллиарда рублей на завершение строительства многоквартирных домов группы компаний СУ-155, 14,659 миллиарда рублей – на реализацию программы "Дальневосточная ипотека" и 5,41 миллиарда рублей – для докапитализации АО "Банк Дом.РФ".