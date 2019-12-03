ВАШИНГТОН, 3 дек /ПРАЙМ/. Дэн Бруйетт утвержден сенатом США на посту министра энергетики.

За него в понедельник проголосовали 70 из 100 членов палаты.

Бруйетт сменит на этом посту Рика Перри, у которого он ранее работал заместителем. Пезидент США Дональд Трамп представил кандидатуру Бруйетта на утверждение сената после того, как Перри ушел в отставку.

Перри теперь намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше. Перри при этом отрицал, что решение об отставке связано с его причастностью к "украинскому скандалу".

Перри упоминался в числе людей, которые по указанию Трампа контактировали в последние месяцы с украинскими чиновниками. Демократы обвиняют президента в том, что он пытался заставить власти Украины начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который сейчас намерен баллотироваться в президенты.