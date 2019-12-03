ПАРИЖ, 3 дек — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник заявил, что проект санкций против Франции со стороны США, о котором говорит Вашингтон, недопустим. В случае введения этих экономических мер Евросоюз готов дать "сильный ответ".

"Этот проект санкции просто недопустим", — заявил политик в эфире радиостанции Radio Classique.

"Мы посмотрим, какие будут окончательные решения. Но уже сам проект санкций против Франции, который может быть осуществлен в течение 30 дней, недопустим. Это недостойно союзника, и это не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам – Франции и вообще Европе", — добавил он.

"Если будут введены новые американские санкции, Европейский союз готов ответить", — подытожил Де Мэр.

В докладе представителя США говорится о том, что Париж проводит дискриминационную политику в отношении американских цифровых бизнес-структур. В ответ на это Вашингтон может ввести пошлины на французские товары объемом до $2,4 миллиардапо ставке в 100%.

Напомним, что в середине июля текущего года парламент Франции принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний. В их числе — Amazon, Apple, Facebook и Google.

Этот документ вызвал сильную критику со стороны Вашингтона. По мнению президента США Дональда Трампа, в качестве ответной меры можно ввести налог на французское вино.

В августе президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что между Парижем и Вашингтоном было достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой для крупнейших цифровых компаний (GAFA).