ДАМАСК, 3 дек — ПРАЙМ. Курс сирийской лиры на "черном рынке" во вторник пробил исторически низкую отметку в 900 за доллар, что более чем вдвое превышает официальный курс, сообщает проправительственная газета al-Watan.

Падение курса национальной валюты САР связывают напрямую с событиями в Ливане, где из-за протестных акций наблюдаются перебои в работе банков, а также были введены ограничения в выдаче долларов. Кроме этого, на ситуации сказываются экономические санкции против Сирии и уничтожение значительного числа производств в ходе войны.

По данным газеты, в различных пунктах обмена валюты на "черном рынке" курс установился выше отметки в 900 лир за один доллар США, в то время как официальный курс, установленный ЦБ Сирии, составляет 434 лиры за доллар.

Газета отмечает со ссылкой на источники на рынке, что ввиду сложившейся ситуации операции по обмену валюты практически прекратились даже на "черном рынке". "Клиенты опасаются дальнейшего падения валюты… операции с валютой проводят сейчас только те, кто вынужден, или авантюристы", — отмечает издание.

Издание в своей статье описало ряд предложений по возможному улучшению ситуации, среди них мера, схожая с использовавшейся при финансовом кризисе в Сирии в 80-е годы. Предлагается, чтобы каждый въезжавший в Сирию гражданин или иностранец обязан был обменять как минимум 100 долларов на границе, тем самым обеспечив приток валюты. Учитывая, что по официальной статистике Сирию за один месяц посетили 210 тысяч туристов, издание приходит к выводу, что таким образом можно получить минимум 21 миллион долларов.

Еще в начале текущего года курс на "черном рынке" был на уровне 500 лир за доллар, но в середине ноября стремительно опустился до 750 лир. В связи с историческим падением лиры цены на продовольственные товары выросли на 20% и более. ЦБ Сирии выпустил уже несколько заявлений, в которых опровергает слухи о намерении установить новый официальный курс сирийской лиры.

Подобное падение лиры наблюдалось в 2016 году, когда она опускалась до уровня 645 за доллар. До начала сирийского конфликта в 2011 году доллар стоил около 50 лир.

Президент Сирии Башар Асад издал 21 ноября указ об увеличении зарплат военным и гражданским служащим, а также об увеличении пенсий,