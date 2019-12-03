ЛОНДОН, 3 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США нет определенного дедлайна по заключению торговой сделки с Китаем.

"У меня нет дедлайна, нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО.

По словам Трампа, есть мнение, что сделку лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Однако у самого президента нет четкого ответа на этот вопрос.

Трамп отметил, что за счет импортных пошлин на товары из Китая американские фермеры получили 28 миллиардов долларов.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост.

В последнее время внимание мировых рынков приковано к переговорам Вашингтона и Пекина о возможном торговом соглашении. Инвесторы надеются, что стороны смогут до конца года договориться по первой части соглашения или, по крайней мере, отложить введение новых импортных пошлин, намеченное на 15 декабря. Однако эти надежды поколебались после принятия в конце ноября американского закона по Гонконгу и ответных мер Китая, объявленных на этой неделе.