МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Банк России на своем декабрьском заседании может понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 6,25%, или оставить ее неизменной. В пользу возможного решения регулятора понизить ставку аналитики, опрошенные агентством "Прайм", называют слабый потребительский спрос и устойчиво низкую инфляцию в РФ. При этом ряд экспертов не исключает того, что ЦБ возьмет паузу для оценки эффекта уже произошедшего снижения ключевой ставки, поскольку ее понижение во втором полугодии этого года стало сказываться на темпах роста цен.

По мнению аналитиков, в начале 2020 года ставка может быть снижена до 6%, а по смелым прогнозам, даже до 5,75%. Однако смягчение монетарной политики будет зависеть от макроэкономической статистики по России, параметров инфляции и ситуации на финансовых рынках.

ЦБ РФ 13 декабря проведет опорное заседание, по итогам которого Эльвира Набиуллина даст пресс-конференцию. Глава регулятора отмечала наличие потенциала для снижения процентной ставки, однако решение будет приниматься исходя из уточненных прогнозов по развитию экономики, инфляции, инфляционных ожиданий.

В июне ЦБ впервые в этом году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза — до нынешних 6,5% годовых.

СТАВКА СНИЗИТСЯ

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов полагает, что ключевая ставка может быть понижена на 0,25 п.п., что обосновано ограниченным спросом и устойчиво низкой инфляцией в РФ.

"Сужение пространства для снижения ставки (с начала года ставка была снижена уже на 1,25 п.п.) и риски финансовой турбулентности, обусловленные проблемами на глобальных рынках, будут способствовать поступательному подходу к смягчению процентной политики", — сказал он.

Аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева также считает вероятным снижение ставки до 6,25%. Сейчас точечная оценка нейтрального уровня ставки сместилась ближе к уровню в 6%. Еще одним аргументом в пользу понижения ставки эксперт называет замедление инфляции.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, отсутствие внешних рисков и продолжение дезинфляции позволит ЦБ принять решение понизить ставку на 0,25 п.п.

СТАВКА НЕ СНИЗИТСЯ

Аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова считает, что по итогам декабрьского заседания ставка останется на неизменном уровне.

В годовом выражении инфляция продолжит замедляться в ближайшие месяцы и может оказаться даже ниже 3% в начале 2020 года. Как следствие, годовые темпы роста цен сейчас мало говорят о текущем ценовом давлении, важнее является статистика роста цен за предыдущий месяц, пояснила эксперт.

По ее словам, в ноябре инфляция ускорилась по отношению к предыдущему месяцу и может составить 0,3-0,4%. Если экстраполировать такие темпы роста цен на год вперед, то они соответствуют целевым отметкам в 4%.

"Агрессивное снижение ставки Банком России во втором полугодии постепенно начинает сказываться на темпах роста цен. В такой ситуации вполне логично взять паузу для оценки эффекта уже произошедшего снижения ключевой ставки", — предположила Евдокимова.

Не уверен в снижении ставки на грядущем заседании ЦБ РФ и аналитик "Открытия Брокер" Андрей Кочетков, дело в том, что представители регулятора намекали на то, что может потребоваться какое-то время для оценки влияния уже принятых мер.

В начале 2020 года Минэкономразвития и Центробанк ожидают инфляцию около 3% и ниже с последующим повышением до целевого значения в 4% к концу года. В ЦБ также указывали на то, что зарплаты начали расти, а это является одним из ключевых факторов разогрева инфляции.

Исходя из этого Кочетков предположил, что регулятор может взять паузу для оценки ситуации. "Однако это не означает, что цикл смягчения завершился", — заключил он.

Аналитик BCS Global Market Владимир Тихомиров считает, что в ближайшие два-три месяца ЦБ воздержится от нового смягчения монетарной политики даже несмотря на снижение уровня инфляции.

ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД

По словам Попова, в начале 2020 года ключевая ставка может быть понижена до 6% и будет сохранена на этом уровне в течение года. При этом эксперт не исключил возможности расширения пространства для ее снижения, в случае если Банк России понизит расчетный уровень нейтральной ключевой ставки, который в настоящее время составляет 6-7%.

Тихомиров полагает, что в следующем году Банк России может снизить ставку всего на 0,25 п.п при условии, что регулятор оставит без изменения свой коридор таргетируемой реальной ставки (в настоящее время он равен 2-3%).

Аналитик Локо-банка Андрей Люшин не исключил, что пересмотр прогноза по инфляции до уровня 3,5% на фоне снижения инфляционных рисков вполне может стать поводом для дальнейшего снижения ключевой ставки даже до 5,75%.

По мнению Евдокимовой, в первом полугодии 2020 года возможно дальнейшее смягчение монетарной политики в пределах 0,5 п.п., но оно, вероятно, будет происходить "весьма медленными темпами и будет зависеть от макроэкономической статистики по России".

Если в первом полугодии 2020 года рост цен замедлится существенно больше ожиданий, то ставка может упасть до 6% уже в первом квартале, рассуждает Кочетков. В дальнейшем ее значение будет определяться параметрами инфляции и ситуацией на финансовых рынках.

В ЦБ РФ полагают, что чрезмерно низкие ставки приведут к падению финансовой дисциплины и надуванию кредитного "пузыря". Кроме того, низкие ставки сделают депозиты малоприбыльными для граждан, что негативно отразится на накоплениях, включая пенсионные, сказал эксперт.