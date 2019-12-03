МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Российскую и мировую экономику в 2019 году ожидает замедление роста, однако для РФ есть шанс на некоторое оживление уже в 2020 году, тогда как глобальные тренды продолжат снижаться, прогнозируют аналитики страховой компании Coface.

По их оценке, в текущем году экономика РФ вырастет на 1,1%, что в целом совпадает с официальными прогнозами властей РФ.

"Это обусловлено снижением реальных доходов населения и спадом в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, недвижимости. Те, кто занят не в сфере перепродажи, а в реальном секторе, теряют выручку", — комментирует старший аналитик Coface Россия Анна Кокорева. По ее мнению, инфляция в 2019 году составит 3,6%.

Средняя цена нефти марки Brent, по расчетам аналитиков, в текущем году будет около 65 долларов за баррель, а в следующем – снизится до 60 долларов. Однако и это остается комфортным для России уровнем, поскольку бюджет сверстан из расчета чуть более 40 долларов, а излишки отправляются в резервы Минфина. Коридор для доллара в будущем году – 62-67 рублей, для евро – 67-75 рублей.

К основным актуальным рискам для российской экономики в будущем году Кокорева отнесла санкции, которые неминуемо ведут к переделу рынка и ограничениям для целого ряда сфер. Инвестиции в РФ ограничены, а это означает дефицит возможностей для бизнеса.

Вместе с тем, ожидается старт ряда масштабных инфраструктурных проектов и увеличение бюджетных вливаний в экономику. Вкупе с ожидающимся подъемом внутреннего спроса, развитием импортозамещения и региональной инфраструктуры это позволит ВВП РФ в 2020 году вырасти на 1,7%, инфляция же ускорится до 3,8%, полагает аналитик.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Подробнее на состоянии дел в глобальной экономике остановился исполнительный директор Coface по региону Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) Деклан Дейли. По его мнению, главными факторами, влияющими на нее, остаются торговые войны и протекционизм со стороны США, а также геополитические риски.

"Если в 2017-2018 году темпы роста усиливались, то по 2019 году мы ожидаем их снижения на фоне целого ряда предпосылок, главной из которых является сохраняющаяся неопределенность по Brexit и замедление Германии – "локомотива" Европы. Там ожидается рост экономики в рамках 0,5% по итогам этого года", — говорит Дейли. Замедление роста в Германии провоцирует ту же реакцию по всей Западной Европе, а в перспективе и в регионе ЦВЕ, хотя до последнего времени там наблюдалась неплохая динамика.

В свою очередь, США обложили повышенными пошлинами уже 60% китайского импорта, и к середине декабря ожидается введение новых повышенных тарифов на ряд товаров. Пока американская экономика растет, но "протекционизм по Трампу" может привести к ее замедлению, что неминуемо отразится на других странах. Вдобавок эффект "трамповского" снижения налогов для корпораций рано или поздно подойдет к концу и уже не будет так позитивно влиять на темпы роста.

В целом объем мировой торговли снижается уже три квартала подряд, что может говорить о депрессии. По итогам года показатель мировой торговли снизится на 0,8%, что неминуемо отразится на состоянии глобальной экономики. В первую очередь, "проседает" автоиндустрия, что видно по снижению объемов производства и экспорта продукции. Все это приведет к сокращению темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году и 2,5% в 2020 году, делает вывод Дейли.