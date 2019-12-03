МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 4 декабря предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Кроме того, министерство предложит ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года также в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

В целом в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.