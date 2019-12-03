МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 4 декабря отменяет ограничения на поставки в Россию молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор после проведенной работы с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь отменяет с 4 декабря 2019 года ограничения на поставки в Российскую Федерацию молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий", — говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что работа с белорусской ветеринарной службой по снятию ограничений на поставки продукции животного происхождения из Белоруссии в Россию продолжится.