ОТТАВА, 3 дек — Dow Jones. Наблюдатели за канадскими рынками ожидают, что Банк Канады на своем заседании в среду оставит ставки без изменений. Однако их мнения резко разделились в отношении понижения ставки в начале 2020 года.

Экономисты 10 из 11 первичных дилеров государственными ценными бумагами Канады, которые участвовали в опросе Wall Street Journal, прогнозируют, что Банк Канады оставит ключевую процентную ставку на уровне 1,75%. Ставка центрального банка остается на этом уровне с октября прошлого года.

Экономисты расходятся в том, будет ли ставка понижена в начале 2020 года. Половина экономистов ожидает, что Банк Канады понизит ставку в 1-м квартале, возможно, уже в январе. Другая половина ожидает, что центральный банк будет воздерживаться от понижения в течение следующего года.

Банк Канады еще не последовал за центральными банками других развитых стран, например, Федеральной резервной системой, Европейским центральным банком и Резервным банком Австралии (РБА), которые понизили ставки, чтобы нивелировать последствия замедления роста экономики. В прошлом месяце Стивен Полоз, управляющий Банка Канады, выразил уверенность, что денежно-кредитная политика проводится правильно, учитывая текущую ситуацию.

"Мы близки к переломному моменту для Банка Канады", — говорит Эндрю Келвин, главный аналитик TD Securities по Канаде. Он ожидает, что центральный банк понизит ставку в январе. Он также считает, что любое дальнейшее ухудшение перспектив мировой экономики вызовет замедление роста валового внутреннего продукта Канады в следующем году ниже ожидаемого потенциала в 1,7%, то есть, уровня, при котором ВВП может расти, не провоцируя инфляционного давления.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, рост мирового ВВП в этом году замедлится до 2,9%, и он будет оставаться около 3% в течение следующих двух лет. Согласно прогнозу Банка Канады, в этом году рост ВВП страны составит 1,5% в этом году и менее 2% в 2020 и 2021 годах.

Самое сильное влияние на экономику Канады оказывает мировой торговый конфликт, который выражается в напряженности между США и Китаем. Эти две страны проводят переговоры о возможном первом этапе торгового соглашения, стараясь завершить его до 15 декабря. Президент США Дональд Трамп в понедельник уклонился от комментариев в отношении этого соглашения. Если соглашение не будет достигнуто, что это может привести к введению дополнительных пошлин на китайский импорт со стороны США.

Тем не менее, некоторые экономисты уверены, что Банк Канады оставит ставки без изменений в течение 2020 года. "Планка для понижения ставки по-прежнему высока. Нам кажется, что только серьезная рецессия заставит центральный банк понизить ключевую процентную ставку", — говорит Сабастьен Лавуа, главный экономист Laurentian Bank Securities.

Данные по ВВП за 3-й квартал могут убедить Банк Канады оставить ставки без изменений, считают некоторые экономисты. Ожидается, что рост замедлился до 1,3% годовых, хотя наблюдается значительное восстановление инвестиций компаний и улучшения во внутреннем потреблении. Кроме того, доходность по канадским облигациям подскочила до 5,1%, а уровень сбережений домохозяйств достиг самого высокого значения за четыре года, что может оказать поддержку для экономики.

Экономисты, которые считают, что нет необходимости в изменении процентных ставок в Канаде в ближайшее время, указывают на годовую инфляцию, которая приблизилась к 2%, то есть, к целевому уровню Банка Канады. И они опасаются, что дальнейшее денежно-кредитное стимулирование может создать условия для перегрева на рынке недвижимости Канады.

— Автор Paul Vieira, paul.vieira@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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