ВАШИНГТОН, 3 дек — ПРАЙМ. Гражданин России Олег Никитин арестован в США по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина США, сообщило во вторник американское министерство юстиции.

Никитин, которому, по информации обвинения, принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering (KSE), подозревается в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти существующие торговые ограничения.

Как сообщил минюст, Никитин и еще двое фигурантов дела (граждане Италии) были арестованы в Саванне (штат Джорджия) и ожидают суда.

Как утверждает минюст США в связи с выдвинутыми обвинениями, некое неназванное "подконтрольное государству российское предприятие связалось с Никитиным и принадлежащей ему компанией KSE с целью покупки в США силовых турбин Vectra 40G за 17,3 миллиона долларов".

Американское обвинение предполагает, что турбины, запрещенные США к экспорту в Россию в соответствии с действующими санкциями в связи с Украиной, предназначались для использования на российской арктической глубоководной буровой платформе.

"Пытаясь обойти американское экспортное законодательство, считает обвинение, Никитин, Черемухин и компания KSE наняла (граждан Италии) Виллоне, Капарини и компанию GVA International Oil and Gas Services (GVA) с целью приобретения ими (турбин) Vectra", — утверждается в опубликованном во вторник на сайте минюста США сообщении.

Итальянские партнеры в свою очередь попытались приобрести детали через посредничество с гражданином США Дали Багроу и компанией World Mining and Oil Supply (WMO). "Стороны, подделав документацию, вступили в сговор с целью сокрытия конечного покупателя Vectra как от производителя, так и от правительства США, утверждая, что турбины будут использоваться американской компанией в Атланте и рядом с ней", — утверждают в минюсте.

В случае обвинительного приговора фигурантам дела, которое, по информации министерства юстиции, было инициировано еще в октябре текущего года, грозит до 20 лет тюрьмы, а также крупные штрафы.

Согласно данным из российского Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), в России множество юрлиц с таким названием. Гендиректором одного из ООО "КС-Инжиниринг" является как раз Олег Никитин. Он же единственный владелец. Эта компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Ее основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.