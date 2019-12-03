Трамп проиграл апелляцию по своим финансовым документам в Deutsche Bank
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Апелляционный суд в США подтвердил, что банк Deutsche Bank и финансовая группа Capitol One должны, согласно повестке, направить в американский конгресс финансовые документы, касающиеся президента Дональда Трампа и его семьи, сообщает издание Axios.
В августе Трамп оспорил решение окружного суда в Нью-Йорке, который отказался заблокировать запрос комитетов по финансам и разведки палаты представителей на предоставление финансовых документов президента.
Теперь, для того чтобы попытаться отменить запрос конгрессменов, юристы Трампа должны обратиться в Верховный суд (ВС) США. Трамп уже обжаловал в ВС два других случая, касающихся требований раскрыть его налоговые декларации.
Как отмечает Axios, в октябре Deutsche Bank сообщил, что не располагает налоговой отчетностью Трампа.
https://1prime.ru/state_regulation/20191203/830637567.html