МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Апелляционный суд в США подтвердил, что банк Deutsche Bank и финансовая группа Capitol One должны, согласно повестке, направить в американский конгресс финансовые документы, касающиеся президента Дональда Трампа и его семьи, сообщает издание Axios.

В августе Трамп оспорил решение окружного суда в Нью-Йорке, который отказался заблокировать запрос комитетов по финансам и разведки палаты представителей на предоставление финансовых документов президента.

Теперь, для того чтобы попытаться отменить запрос конгрессменов, юристы Трампа должны обратиться в Верховный суд (ВС) США. Трамп уже обжаловал в ВС два других случая, касающихся требований раскрыть его налоговые декларации.

Как отмечает Axios, в октябре Deutsche Bank сообщил, что не располагает налоговой отчетностью Трампа.