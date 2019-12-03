С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек /ПРАЙМ/. Смольнинский суд Петербурга удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого в мошенничестве экс-главы компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, сообщила адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.

"Прокуратура просила продлить срок содержания под стражей Валерия Израйлита сроком ещё на 3,5 месяца. Одним из аргументов, к которому апеллировала прокуратура, было то, что по делу в суде не успели выступить свидетели", — рассказала РИА Новости Бурковская.

Адвокат добавила, что сторона защиты просила суд об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. "Мы придерживаемся позиции, что к нашему подзащитному может быть применена мера — запрет определённых действий. Он уже достаточно давно находится под стражей, около 36 месяцев", — сказала Бурковская.

В ближайшее время защита намерена обжаловать решение районного суда о мере пресечения Валерию Израйлиту.

Компания "Усть-Луга" занимается развитием одноименного морского торгового порта в Ленинградской области. Израйлит обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершении валютных операций с использованием подложных документов и отмывании денежных средств. Он находится под стражей с декабря 2016 года. Как сообщалось, Смольнинский районный суд Петербурга в ноябре отклонил ходатайство защиты Израйлита о недопустимости использования доказательств, основанных на данных спецдекларации, поданной бизнесменом в рамках амнистии капитала.

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что правоохранители использовали в уголовном деле против совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капитала. По данным газеты, суд аргументировал, что закон об оперативно-розыскной деятельности не запрещает использовать такие декларации. "Усть-Луга" занимается развитием одноименного морского торгового порта в Ленинградской области. Израйлит обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершении валютных операций с использованием подложных документов и отмывании денежных средств. Он находится под стражей с декабря 2016 года.

В феврале этого года следователь в качестве основания продления ареста указывал, что Израйлит обвиняется в совершении ряда преступлений, "имеет недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, в пользовании яхту, самолет, обладая в том числе крупными финансовыми возможностями, таким образом имеет все условия проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России". Также, согласно информации из НЦБ Интерпола Австрии, Израйлит являлся подозреваемым по уголовному делу, находящемуся в производстве правоохранительных органов Вены, и имел отношение к отмыванию денежных средств, сообщала пресс-служба судов.