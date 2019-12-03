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МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит сведения СМИ о перечне маршрутов для "открытого неба" в петербургском аэропорту "Пулково", на данный момент ведомство видит в этом перечне признаки нарушения в виде раздела рынка, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.

"Перечень открытых и закрытых международных маршрутов имеет признаки раздела рынка. ФАС России примет меры реагирования после проверки сведений в статье РБК. Необходимо обеспечить открытую конкурентную среду в аэропорту "Пулково" согласно решениям правительства Российской Федерации", — сообщили в ФАС.

Ранее во вторник газета РБК сообщила, что Минтранс РФ утвердил перечень направлений, по которым иностранные авиакомпании смогут летать из этого аэропорта в режиме "открытого неба" с 1 января. Всего по данным газеты в список попали 30 европейских стран из 33 предложенных ранее, по некоторым из них иностранным перевозчикам предлагается летать с определенными ограничениями.

Сейчас авиасообщение России с другими государствами регулируется двусторонними соглашениями. Летать в РФ авиакомпании могут только из страны своей регистрации. Это считается главной причиной, почему на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair, британская EasyJet и Norwegian. В Москву из Будапешта и Лондона летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air (его "дочка" Wizz Air UK).

В то же время режим "открытого неба", или "седьмой свободы воздуха", который правительство планирует установить для Санкт-Петербурга, должен позволить летать в "Пулково" любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. А ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") направляло в министерство транспорта РФ предложения о 33 странах, из которых иностранные перевозчики смогут совершать полеты в Санкт-Петербург по "седьмой свободе воздуха".

Ранее Минтранс РФ также предлагал на пять лет разрешить иностранным лоукостерам летать из Санкт-Петербурга за рубеж без посадки в стране регистрации перевозчика. Вице-премьер Максим Акимов поддержал это предложение и поручил сформировать открытый, но стабильный список стран для введения "седьмой свободы": в течение эксперимента он может расширяться, но не может сокращаться.