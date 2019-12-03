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МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Правила взаимной торговли в рамках общего рынка электроэнергетики ЕАЭС должны быть приняты до 1 июля 2022 года, следует из решения коллегии ЕЭК о плане мероприятий по формированию общего энергорынка, размещенного на портале ЕАЭС.

Коллегия ЕЭК одобрила проект соответствующего решения Высшего Евразийского экономического совета по планам мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Также до 1 июля 2022 года предполагается принять правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии. До 1 октября 2022 года государства — члены союза должны определить организацию, которая займется централизованной торговлей электроэнергией по срочным контрактам и сделкам на сутки вперед.

Согласно плану, до 2024 года должна быть принята методология формирования цены на услуги инфраструктурных организаций общего энергорынка.

Общий электроэнергетический рынок стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется запустить не позднее 1 января 2025 года. Как сообщала Евразийская экономическая комиссия, не позднее начала 2024 года он может начать работу в тестовом режиме. Общий энергорынок позволит участникам из разных стран заключать свободные двусторонние договоры, торговать по срочным контрактам и заключать сделки на сутки вперед.