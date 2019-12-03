КИЕВ, 3 дек /ПРАЙМ/. Верховная рада Украины приняла последний закон, который необходим для реализации процесса выделения газотранспортной системы Украины из "Нафтогаза", сообщает во вторник пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Верховная рада Украины на заседании 3 декабря поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым освобождены от уплаты НДС операции по передаче новому оператору газотранспортной системы (ГТС) имущества, необходимого для транспортировки природного газа… Законопроект дает возможность завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с требованиями Третьего энергопакета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас указанное имущество находится в государственной собственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС.

С 1 июля 2019 года начался предпоследний этап проекта по подготовке к отделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передано с АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу текущего года новый оператор должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финальным этапом анбандлинга станет вывод ООО "Оператор ГТС Украины" из состава Группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинённая министерству финансов Украины.