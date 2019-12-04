МОСКВА, 4 дек — Dow Jones. Британский фунт недооценен, и все указывает на возможность его ралли после всеобщих выборов, которые пройдут в Великобритании 12 декабря.

В стремлении вырваться из тупиковой ситуации, сложившейся в британском парламенте вокруг Brexit, Консервативная партия Бориса Джонсона добилась поддержки своего предложения о проведении до Рождества досрочных выборов.

Оппоненты консерваторов надеются, что эти выборы положат конец премьерской карьере Джонсона. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обещает провести всеобщее голосование по новой сделке о выходе Великобритании из ЕС, а Партия либеральных демократов под руководством Джо Суинсон и вовсе призывает к отмене Brexit.

Во вторник пара фунт/доллар США выросла на 0,5%, до уровня чуть ниже 1,30, на результатах последних опросов, показавших укрепление преимущества Бориса Джонсона, а также на общем ослаблении американского доллара. Между тем подняться существенно выше 1,29 фунту в последние недели не удавалось, несмотря на уменьшение опасности Brexit без сделки. Инвесторам пора продемонстрировать чуть больше уверенности в позитивных перспективах британской валюты.

Результаты предвыборных опросов заставляют фунт непрерывно колебаться. Инвесторы чутко реагируют на них, поскольку опасаются двух событий: формирования лейбористского правительства под руководством Джереми Корбина, который пообещал национализировать основные отрасли промышленности и повысить налоги для лиц с высоким уровнем доходов, а также Brexit без сделки. Когда опросы указывают на вероятность победы консерваторов со значительным преимуществом (позволяющим Джонсону провести сделку по Brexit через парламент), британская валюта укрепляется. Когда же они намекают на возможность отпора со стороны лейбористов, фунт падает.

Хотя британская политика и отличается непредсказуемостью, эти страхи инвесторов вряд ли реализуются. Во-первых, все опросы сулят победу Борису Джонсону. Но даже если они ошибаются (как в 2016 году), исход может быть не таким уж плохим. Даже если консерваторы победят с небольшим преимуществом и ни одна из партий не получит 326 мест, необходимых для получения парламентского большинства, и даже если на выборах неожиданно победят лейбористы Джереми Корбина, фунт все равно имеет хорошие шансы на ралли. Корбину придется формировать правительство при поддержке других партий, что сделает исполнение его политики невозможным, говорит главный экономист Gavekal Research Анатоль Калецкий.

Хотя рынки и "парализованы страхом", "опасения инвесторов не имеют оснований", пишет он.

Конечно, перспективы фунта будут лучше в случае явной победы Джонсона. Главный валютный стратег-аналитик ING Петр Крпата говорит, что получение консерваторами солидного большинства (соответствующего последним опросам) позволит паре фунт/доллар подняться до 1,33 уже через пару месяцев. В UBS Global Wealth Management продолжают оценивать перспективы фунта как позитивные и полагают, что в случае получения Джонсоном большинства пара фунт/доллар может вырасти до 1,35.

Следует отметить, что рынок может слишком уверовать в победу нынешнего премьер-министра. На фоне результатов опросов, однозначно прочащих победу Консервативной партии, инвесторы могут сосредоточиться на размере большинства в палате представителей, которым будет обладать вернувшееся правительство Джонсона.

"Представления рынка о том, с каким именно преимуществом консерваторы победят на выборах, можно будет отслеживать по фунту, — пишет стратег-аналитик Jefferies Шон Дарби. – Чем сильнее фунт – тем выше уверенность рынка в способности консерваторов провести сделку по Brexit через парламент".

Если же Консервативная партия победы не одержит, то фунт может упасть.

На сегодняшний день признаки такой чрезмерной уверенности пока отсутствуют. Это значит, что у фунта еще есть пространство для роста.

"В условиях, когда пара фунт/доллар торгуется ниже 1,30, инвесторам не мешало бы проявить побольше отваги, — пишет Калецкий. – Пора прекращать беспокоиться и учиться любить фунт".

— Автор Callum Keown; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ