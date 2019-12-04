МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-ноябре сократила перечисления в бюджет РФ на 4,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,175 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"За одиннадцать месяцев 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 5174,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Годом ранее ФТС России сообщала, что объем перечислений в бюджет в январе-ноябре составил 5,41 триллиона рублей.

В ноябре текущего года ведомство перечислило в бюджет 480,23 миллиарда рублей, что на 18,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным прошлого года перечисления в бюджет в ноябре составили 589,6 миллиарда рублей.