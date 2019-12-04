ПЕКИН, 4 дек — ПРАЙМ. Китай не намерен ставить дедлайн для достижения торговой сделки с США — важно, чтобы она была взаимовыгодна и приемлема для обеих сторон, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова американского президента.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у США нет определенного дедлайна по заключению торговой сделки с Китаем. По словам Трампа, есть мнение, что сделку лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Однако у самого президента нет четкого ответа на этот вопрос.

"Наша позиция по торговому соглашению четкая и неизменная, мы не намерены устанавливать каких-либо временных ограничений для достижения сделки, она должна быть основана на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде, и она должна быть приемлема для обеих сторон", — заявила дипломат.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост.

В последнее время внимание мировых рынков приковано к переговорам Вашингтона и Пекина о возможном торговом соглашении. Инвесторы надеются, что стороны смогут до конца года договориться по первой части соглашения или, по крайней мере, отложить введение новых импортных пошлин, намеченное на 15 декабря. Однако эти надежды поколебались после принятия в конце ноября американского закона по Гонконгу и ответных мер Китая, объявленных на этой неделе.