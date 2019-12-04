МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре сохранился на уровне октября в 50,6 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель будет на уровне предварительной оценки в 50,3 пункта.