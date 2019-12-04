КИЕВ, 4 дек — ПРАЙМ. Правительство Украины продлило действие специальных пошлин на российские товары до 31 декабря 2020 года. Как пишет депутат фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко в среду, эти действия являются ответом на аналогичные действия Российской Федерации.

"Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ", — пишет украинский депутат в своем Telegram-канале.