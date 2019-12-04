МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Досрочные всеобщие выборы пройдут в Великобритании 12 декабря. Основные соперничающие на них партии – консерваторы и лейбористы – ставят перед собой принципиально разные цели. Первые стремятся осуществить Brexit 31 января, вторые обещают новый референдум. Есть еще либеральные демократы, которые считают своей целью остановить выход Британии из Евросоюза.

Эти выборы стали результатом политического кризиса из-за Brexit. Парламент страны не смог ратифицировать соглашение с ЕС об условиях "развода", поэтому он много раз откладывался, на сей раз – до 31 января 2020 года. Без ратифицированного договора будет "жесткий" Brexit, который грозит весьма неприятными экономическими последствиями обеим сторонам, ведь с момента отделения страны от союза к ней перестанут применяться законодательные нормы ЕС.

БРИТАНЦЫ ПОВЕРЯТ ТОРИ?

Чтобы решить этот вопрос, парламент в октябре высказался за проведение внеочередных выборов. Опрошенные "Прайм" эксперты считают, что наиболее вероятна победа консерваторов. Это означает, что большинство населения все же поддерживает идею выхода из Евросоюза и согласно с вероятным вариантом выхода без условий, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Впрочем, вариант договора уже существует, но даже среди консерваторов он не пользуется общей поддержкой, добавил он.

Как показывает реакция рынка, оптимальным сценарием для инвесторов является победа консервативной партии, что с большой долей вероятности будет означать наступление последней стадии оформления выхода Британии из состава ЕС, согласен главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский.

"Судя по опросам общественного мнения, такой сценарий на данный момент является наиболее вероятным, что уже находит отражение и, например, в динамике британского фунта — пара фунт/доллар торгуется уже выше 1,3 долл/фунт, что является максимальными уровнями с мая этого года. Вероятность окончательного оформления Британией и ЕС соглашения о разводе в конце текущего — начале следующего года возрастает", — говорит он.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ОБЕЩАНИЯ

Предвыборные заявления партий также носят разноплановый характер. Консерваторы пообещали увеличить расходы на социальные нужды, а также не вводить новые налоги. Лейбористская партия, пообещавшая бесплатный высокоскоростной интернет по всей стране за счет частичной приватизации телеком-гиганта BT, 5-процентное повышение заработной платы госслужащим, а также поднять налоги для обеспеченных граждан и предпринимателей, также заявила о повышении социальных расходов.

Эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS) полагают, что интересам Британии не отвечает ни одна из экономических предвыборных программ партий. В случае победы тори, им придется потратить больше, чем заявлено в их манифесте. Следовательно, им придется увеличивать налогообложение или наращивать госдолг. Лейбористы также не смогут выполнить свой план по финансированию социальных программ в заявленных масштабах, отметили в IFS.

ПРИНЦИП МЕНЬШЕГО ЗЛА

В целом эксперты сходятся во мнении, что продвигаемый консерваторами Brexit станет для британской экономики меньшим злом, нежели некоторые идеи лейбористов.

"На длительном горизонте быть отдельной экономикой со своей валютой лучше, чем оставаться в рамках ЕС. Это позволит проводить собственную экономическую политику, что является важным преимуществом, разумеется, при сохранении торговых условий. Да, проблема перехода с законодательства ЕС на британское станет "головной болью" для юристов, но это, в конечном итоге, преодолимо", — говорит Владимир Брагин из УК "Альфа Капитал".

По его мнению, для фунта любая определенность по Brexit станет позитивом. Что касается компаний, то однозначно подсчитать их потери сложно. Все зависит от их связей с европейским рынком – те, кто занят экспортом и импортом, проиграют, те, кто развивает импортозамещение, напротив, выиграют.

При этом лейбористы, по мнению эксперта, слишком перебарщивают с популизмом, в частности, с идеей национализации компаний. "Это уводит страну от программы денационализации, приватизации компаний, которую осуществляла еще Маргарет Тэтчер и которая, бесспорно, пошла на пользу. В перспективе негатив от этого может быть серьезнее, чем от Brexit, ведь речь идет о базовых принципах формирования экономической политики", — полагает Брагин.

По сути, если лейбористы выиграют выборы, то процесс обсуждения выхода, или повторного референдума может привести к длительному периоду политического кризиса, который создаст в экономике ситуацию неопределенности, а именно это состояние финансовый рынок не любит более всего, согласен Кочетков.

"Поэтому победа консерваторов с последующим выходом из ЕС становится предпочтительней, поскольку это будет означать более высокую предсказуемость в экономике и на финансовом рынке", — заключил эксперт.