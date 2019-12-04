МОСКВА, 4 дек — Dow Jones. Если бы Федеральная резервная система США играла "по правилам", то ее денежно-кредитная политика сейчас выглядела бы совсем иначе.

Правила в данном случае представляют с собой набор формул, которые руководители центральных банков могут использовать для определения надлежащего уровня ключевой процентной ставки. Самым известным из них является правило Тейлора, позволяющее рассчитать рекомендованную процентную ставку, исходя из ВВП и инфляции. При этом, однако, формула Тейлора имеет несколько вариантов.

В опубликованном на прошлой неделе докладе Федеральный резервный банк Кливленда использует семь формул для определения надлежащих параметров денежно-кредитной политики. Срединный результат применения этих формул указывает, что в октябре-декабре этого года ключевая процентная ставка ФРС должна составлять в среднем 2,35%, а к 4-му кварталу 2020 года она должна быть повышена до 2,82%.

Это достаточно далеко от фактического уровня ставки ФРС. Начав год с целевым диапазоном процентных ставок 2,25%-2,5%, центральный банк впоследствии трижды понизил диапазон на четверть процентного пункта. В результате целевой диапазон ключевой процентной ставки составил 1,5%-1,75%.

Недавно руководство ФРС просигнализировало о том, что, вероятно, сделает некоторую передышку в понижении процентных ставок, и сверх этого никаких других вразумительных намеков не предлагало. На следующей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, по итогам которого будут представлены новые прогнозы, отражающие ожидания руководства центрального банка относительно траектории процентных ставок в ближайшие несколько лет.

Столь существенное расхождение между фактическими и рекомендованными правилами ставками многое говорит о текущей денежно-кредитной политике ФРС. Понижение процентных ставок было обусловлено преимущественно желанием застраховать экономику от рисков, которым до сих пор так и не удалось пустить экономику под откос. Даже самые ревностные сторонники понижения ставок признают экономику страны вполне здоровой.

Следует отметить, что правила никогда не играли определяющей роли в процессе выработки решений ФРС. При этом руководство центрального банка не раз признавало их полезность, поскольку они дают ориентиры для денежно-кредитной политики. Последние три понижения ставок были продиктованы суждениями руководства ФРС относительно рисков, что объясняет наличие существенных расхождений в позициях руководителей региональных банков относительно правильности выбранного курса.

Сопоставление рекомендаций правил с текущими параметрами денежно-кредитной политики ФРС также поднимает вопрос о политических аспектах деятельности ФРС. Республиканская партия, недовольная действиями ФРС в период финансового кризиса, неоднократно пыталась законодательно обязать центральный банк принимать решения на основании правил, подобных правилу Тейлора. Мотивацией этих действий была убежденность республиканцев в том, что ФРС искусственно поддерживает процентные ставки на низком уровне, а создание системы, в которой решения будут привязаны к определенным правилам, такую ситуацию исключит.

Когда президент США Дональд Трамп принялся регулярно критиковать руководство ФРС за нежелание понижать процентные ставки, республиканцы перестали проталкивать систему определения денежно-кредитной политики на основании правил. Примечательно, что, когда президентское кресло занимал Барак Обама, господин Трамп попрекал ФРС за то, что процентные ставки слишком низки. При этом, если ФРС станет следовать его нынешним призывам к агрессивному смягчению денежно-кредитной политики, то процентные ставки отдалятся от рекомендованных правилами значений еще сильнее, чем при Обаме.

В понедельник Трамп опубликовал в Твиттере следующий текст: "ФРС следует понизить ставки (инфляции почти нет) и смягчить [денежно-кредитную политику], сделав нас конкурентоспособными по сравнению с другими странами, и тогда обрабатывающая промышленность ПОПРЕТ! Доллар очень силен по отношению к другим [валютам]".

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ