МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре выросло на 67 тысяч по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста на 140 тысяч.

Значение за октябрь было пересмотрено до 121 тысячи со 125 тысяч.

В том числе в сфере малого бизнеса число рабочих мест в ноябре выросло на 11 тысяч, средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 29 тысяч, а крупные компании создали 27 тысяч новых рабочих мест.

При этом число занятых в частных строительных компаниях страны в ноябре уменьшилось на 6 тысяч, как и в производственном секторе.