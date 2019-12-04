МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 13,2 миллиарда рублей при спросе в 19,628 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 109,65% от номинала, средневзвешенная цена — 109,7039% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,46% годовых.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до десяти лет включительно — 160 миллиардов рублей, от десяти лет — также 160 миллиардов рублей.