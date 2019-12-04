МОСКВА, 4 дек — Dow Jones. Британский фунт вырос до самого высокого уровня за семь месяцев против доллара США в среду, когда опросы показали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей Консервативной партией получат большинство на всеобщих выборах, которые состоятся на следующей неделе. Эта победа может положить конец политической неопределенности в отношении Вrexit.

До выборов остается только восемь дней, и опросы показывают, что Консервативная партия Джонсона получит общее большинство в парламенте. Это повысит вероятность того, что вариант соглашения по Вrexit, предложенный Джонсоном, будет принят законодателями. Эта потенциально разрешит тупиковую ситуацию, сохраняющуюся в течение года, которая сложилась в стране в отношении выходе из Евросоюза.

В среду пара фунт/доллар США достигла 1,310, самого высокого уровня с мая текущего года. В результате этого фунт также умерил падение против доллара за время после референдума, тогда как непосредственно после референдума 2016 года пара упала на 18%. До референдума пара торговалась около 1,50.

Фунт также укрепился против евро, достигнув 1,179 евро в начале второй половины сессии в Лондоне. Это самый высокий уровень с мая 2017 года. Он вырос почти на 10% против евро с минимума 9 августа после того, как был опубликован отчет, согласно которому ВВП Великобритании сократился впервые с 2012 года.

Между тем, фунт вырос на 8,9% против доллара за тот же период. На это указывают данные Refinitiv. Взаимоотношение фунта и единой европейской валютой часто рассматривается как более точный индикатор того, как рынок оценивает риск Вrexit, говорят трейдеры.

Хотя недавние опросы указывают на масштабный рост голосов в пользу консерваторов, инвесторы заметили, что соотношение с голосами за Лейбористскую партию сохраняется.

Опрос YouGov, который учитывает распределение голосов по выборным округам и который отслеживается наиболее внимательно, был опубликован 27 ноября. Он показал, что консерваторы получат большинство в 68 голосов. Исследованиям YouGov особое внимание уделяют инвесторы, так как они точно предсказали правительственный тупик два года назад на предыдущих выборах.

Результаты этого опроса "вызовут ожидания многих участников рынка в отношении того, что пара фунт/доллар достигнет 1,34 после победы тори", говорит Джордан Рочестер, валютный стратег-аналитик Nomura. "Но ирония в том, что этот опрос следовал аналогичному сценарию, который наблюдался в 2017 году", — отмечает Рочестер.

"Половина опросов указывает на сокращение отставания с 2017 года, а другая половина указывает на его увеличение. Многие из них прошлый раз ошиблись. Я смотрю на это со значительным скептицизмом", — говорит он.

Многие опросы не смогли предсказать правительственный тупик, при котором ни одна из партий не получает квалифицированного большинства, перед выборами два года назад, что усиливает настороженность многих финансовых менеджеров в отношении таких опросов.

Инвесторы также отмечают, что другие факторы, например, попытки центральных банков по вливанию ликвидности путем возобновления политики количественного смягчения, способствовали усилению склонности к риску. В таких случаях фунт выигрывал, так как он считается рискованным активом.

Аналитики говорят, что, тогда как другие активы испытывают давление со стороны таких проблем, как торговая напряженность между США и Китаем, фунт действует как лучший индикатор политической неопределенности в Великобритании, а значит он может представлять возможности для торговли.

"Именно фунт стал индикатором опасений в отношении Вrexit и выборов, а не фондовый рынок", — говорит Руперт Томпсон из Kingswood Holdings Ltd.

"Представляется, что фунт может достичь 1,35 доллара в достаточно короткий срок, если победят консерваторы. Для любого роста выше этого уровня ему необходима ратификация соглашения о Вrexit, а также уверенность в том, что с ЕС будет подписано благоприятное соглашение о торговле", — говорит он.

Тем не менее, уровень 1,35 доллара значительно ниже тех значений, на которых пара фунт/доллар торговалась перед референдумом о выходе из ЕС в июне 2016 года. В UBS Wealth Management сохраняют оптимизм в отношении фунта и ожидают, что пара фунт/доллар может достичь 1,38 к концу следующего года.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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