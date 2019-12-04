МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Компания "М Фэшн" (входит в группу Mercury), занимающаяся продажей предметов роскоши, подозревается в препятствиях проведению проверки Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сообщила пресс-служба ФАС.

Проверка проводится ФАС в связи с возможным участием компании в антиконкурентном соглашении. Как отмечает ведомство, согласно законодательным поправкам, усиливающим ответственность за картель, предполагается введение специального оборотного штрафа за воспрепятствование проверкам, проводимым ФАС.

"В ходе внеплановой выездной проверки антимонопольной службы в ООО "М Фэшн" (группа компаний Mercury) сотрудники организации препятствуют доступу в кабинеты для проведения осмотра. Составлен акт воспрепятствования и протокол по ст. 19.4.1 КоАП: воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля", — говорится в сообщении.