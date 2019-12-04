БРЮССЕЛЬ, 4 дек /ПРАЙМ/. Еврогруппа удовлетворена выполнением Грецией обязательств в сфере реформ по итогам четвертого доклада о надзоре за экономикой, следующий отчет будет опубликован в феврале 2020 года, говорится в распространенном в среду в Брюсселе заявлении.

"Мы приветствуем подтверждение того, что Греция, по прогнозам, достигнет целевого показателя первичного профицита в размере 3,5% ВВП на 2019 год. Мы также приветствуем принятие бюджета на 2020 год, который, по прогнозам, обеспечит достижение целевого показателя первичного профицита и включает в себя пакет благоприятных для роста мер", — говорится в заявлении Еврогруппы.

В нем отмечается, что Греция добилась "значительного прогресса" в проведении широких структурных реформ, в частности, на рынке труда, в сфере лицензирования инвестиций и в сфере бизнеса.

"Для Греции будет крайне важно сохранить и, в случае необходимости, ускорить продвижение вперед процесса реформ", — заявила Еврогруппа, приветствовав намерение греческих властей продолжать "все ключевые реформы, принятые в рамках Европейского механизма стабильности".

"Крайне важно также продолжить и активизировать проведение других реформ в финансовом секторе, в частности, устранение накопившихся в судах дел о несостоятельности домашних хозяйств, дальнейшего совершенствования системы электронных аукционов", — отмечает Еврогруппа.

В этом контексте "Еврогруппа приветствует оценку европейскими институтами того, что Греция приняла необходимые меры для выполнения своих конкретных обязательств по реформе на середину 2019 года".

Пятый доклад по надзору за греческой экономикой, как ожидается, будет опубликован в феврале 2020 года.