БУЭНОС-АЙРЕС/МОНТЕВИДЕО, 4 дек /ПРАЙМ/. Решение Россельхознадзора ввести ограничения на ввоз в Россию продукции ряда мясных компаний Аргентины и Парагвая затронет семь мясокомбинатов в Парагвае и пять компаний Аргентины.

Россельхознадзор в среду сообщил, что с 18 декабря вводит ограничения на поставки в Россию продукции пяти предприятий Аргентины и двух компаний Парагвая из-за обнаруженного в говядине и говяжьих субпродуктах стимулятора роста – рактопамина.

Как сообщил РИА Новости председатель объединения производителей мясной продукции Парагвая Корни Паулс, из-за введенных ограничений семи предприятиям придется искать альтернативные варианты среди стран, которые предлагают более низкие цены: Египет, Кувейт, Перу и другие страны Ближнего Востока. Он добавил, что ещё пять мясокомбинатов Парагвая смогут продолжать продавать России мясо. Паулс подчеркнул, что 35% поставок говядины Парагвая приходятся на Россию.

В Национальной службе безопасности качества пищевой продукции Аргентины РИА Новости сообщили, что ограничения коснутся пяти аргентинских компаний: Azul Natural Beef, Frigorifico General Pico, Frigorifico H.V., Matadero и Frigorifico El Mercedino и Rafaela Alimentos. В ведомстве подтвердили, что утром получили сообщение о запрете.

В Россельхознадзоре отметили, что не исключено, что может быть принято решение о введении ограничений на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса КРС со всех предприятий Аргентины и Парагвая.