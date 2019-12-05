МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по мировому банковскому сектору на 2020 год со стабильного на негативный из-за замедления экономического роста, торговой напряженности и низких процентных ставок, говорится в сообщении агентства.

"Рост риска рецессии в США и Европе, наряду с замедлением роста в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и на развивающихся рынках, приведет к ухудшению качества кредитов и более высоким расходам на резервы на возможные потери по кредитам", — приводятся в релизе слова эксперта агентства Саймона Эйнсворта (Simon Ainsworth).

Агентство также отмечает, что возврат к смягчению денежно-кредитной политики и использование отрицательных процентных ставок в некоторых регионах усиливают давление на рентабельность банков.

Moody's добавляет, что торговая напряженность между США и Китаем приводит к негативным последствиям как для банков в этих странах, так и в других странах, ориентированных на экспорт, а также для банков, финансирующих торговлю.

"Торговая напряженность может привести к ухудшению качества кредитов банков в Азии и США, и существует риск того, что дальнейшая эскалация (торгового конфликта США и КНР — ред.) приведет к распродаже на финансовых рынках", — отмечает агентство.