МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре 2019 года снизилось на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 23,7 миллиарда долларов, составив 146,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт из России в январе-октябре 2019 года составил 348,2 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 5,6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,5% общего объема экспорта, на страны СНГ – 12,5%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,1% (в январе-октябре 2018 года – 64,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 67,9% (в январе-октябре 2018 года – 68,5%), в страны СНГ – 29,4% (36,3%).

Импорт России в январе-октябре 2019 года составил 201,4 миллиарда долларов и по сравнению с январем-октябрем прошлого года увеличился на 1,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,9%, на страны СНГ – 11,1%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес заняли машины и оборудование – 45,9% (в январе-октябре 2018 года – 47,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49% (в январе-октябре 2018 года – 50,5%), из стран СНГ – 20,8% (20,5%).

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз, как крупнейший экономический партнер страны. На его долю в январе-октябре 2019 года приходилось 41,9% российского товарооборота (в январе-октябре 2018 года – 43,1%), на страны АТЭС – 32% (30,9%), на страны СНГ – 12% (11,9%), на страны ЕАЭС – 8,5% (8,3%).