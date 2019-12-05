ПЕКИН, 5 дек — Dow Jones. Министерство торговли Китая заявило в четверг о том, что переговоры с Вашингтоном продолжаются, несмотря на обострение отношений в связи с принятием США законов в поддержку прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Официальный представитель министерства Гао Фэн на еженедельном брифинге сказал, что группы переговорщиков с обеих сторон находятся в тесном контакте, но не раскрыл деталей.

Он повторил, что соглашение первой фазы должно предполагать отмену некоторых пошлин.

Президент США Дональд Трамп в среду тоже говорил о торговых переговорах, при этом резко сменив тон. Трамп заявил, что переговоры с Китаем идут "очень хорошо", тогда как во вторник он отметил, что торговая сделка, вполне возможно, будет заключена уже после запланированных на 2020 год президентских выборов в США.

Напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира усилилась после принятия Вашингтоном законов в поддержку прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин пообещал ответные меры, не вдаваясь при этом в подробности.

— Автор Grace Zhu, grace.zhu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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