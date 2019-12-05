МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Экономика и социальная сфера в России в целом прожили 2019 год нормально и стабильно, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

"Итоги года всегда не очень просто выразить в нескольких десятках предложений, но я попробую. Они, эти итоги, всегда сопровождаются цифрами, поэтому, может быть, это несколько скучно, но все-таки я эти цифры назову, поскольку они характеризуют общую ситуацию. В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно", — сказал Медведев.

Он отметил, что это самое главное с учетом того, что в разные годы так или иначе возникали разные проблемы.

Профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП, отметил он.

"Вот сейчас у нас бюджет профицитный. Мы исходим из того, что этот профицит будет где-то в районе 1,8% от ВВП. Это тоже очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее", — сказал Медведев.

Кроме того, премьер-министр назвал важнейшим вопросом властей реальное благосостояние россиян и отметил, что рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года может составить 0,2-0,3%.

"Во-первых, это действительно важнейшая тема. Поскольку те цифры, которые я называл вначале, они сами по себе важны, но важнее всего реальное благосостояние людей, реальные доходы или, как говорят экономисты, реальные располагаемые доходы", — сказал Медведев.

Он отметил, что в последние годы доходы россиян снижались "в силу целого ряда причин". Однако, по его словам, за последние 9 месяцев этот тренд изменился, и доходы начали расти.

"И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но плюс очень незначительный: может быть, 0,2-0,3%", — заключил Медведев.

Он подчеркнул, что важнее всего самочувствие людей и их ощущение. Если граждане понимают, что их доходы стабильны или растут, "то это хорошо". Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это "очень тревожный сигнал для государства, для правительства".

Рост экономики России по итогам 2019 года составит 1,3-1,5%, также отметил премьер-министр.

"В этом году наша экономика развивалась, но, наверное, не такими значительными темпами, как мы бы все хотели. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% до 1,5% валового внутреннего продукта. В принципе, мы ожидали того, что начало работы над национальными проектами будет сопровождаться определенным таким разогревом, и мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли и целого ряда новых мер, мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста", — добавил Медведев.

Он напомнил, что по известному указу президента РФ Владимира Путина и в соответствии с национальными целями рост ВВП России должен быть на уровне роста мировой экономики. "В районе 3% в год. И это вполне достижимо", — уверен глава правительства.

Медведев добавил, что другие цифры, в общем и целом, вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для экономики РФ. Например, инфляция в этом году будет в пределах 3,8%. "Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации с момента образования нашей страны", — подчеркнул Медведев.

Ситуация с расходованием средств на нацпроекты в РФ складывается не всегда правильно, из нее нужно извлечь уроки и в следующем году расходовать их стабильно и в определенных пропорциях, добавил премьер-министр.

"Это неудивительно, что эти деньги тратятся медленнее, чем это предполагалось, именно потому, что это первый год работы. Более того, у нас нет цели взять и сразу все бухнуть куда-то, и потратить. Недавно на одном из форумов и президент нашей страны говорил. Потому что тратить — это дело хорошее, но тратить надо с умом", — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему исполнение расходов на нацпроекты идет медленно.

Медведев отметил, что помнит периоды, когда авансы для исполнения обязательств не были регламентированы. "И мы переводили в авансы 100%. Как это выглядело дальше? Кассовое исполнение, то о чем вы спрашиваете, бюджета национального проекта или чего-то другого 100%: деньги были на счете и перешли на другой счет, касса исполнена, по бухгалтерии все хорошо, а в реальности ничего не происходит. Эти деньги болтаются на счете того, кто получил, еще и нерациональным образом используются зачастую, просто отвлечены из экономики", — объяснил он.

"Поэтому мы стали к этому относиться осторожнее и естественно в авансы все не помещаем. Это объективные вещи, есть и субъективные, чего скрывать: не все оказались готовы к тому, чтобы быстро эти деньги разверстать, и федеральные структуры,… и в регионах… деньги могли поступить, а расходоваться они не могли, потому что не было порядка их использования. Все это, конечно, в целом неправильно, из этого нужно извлечь абсолютно четкие уроки и в следующем году расходовать все стабильно, в определенных пропорциях, так как это и положено. Я на это рассчитываю", — продолжил Медведев.

"Недавно в очередной раз обратил внимание коллег по правительству, по федеральным исполнительным структурам, что они должны подготовить и выпустить или внести в правительство, то есть мне на подпись, все эти решения до 31 декабря текущего года, с тем, чтобы 1 января это все можно было уже соответствующим образом использовать", — заключил он.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" идет в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.