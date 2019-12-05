МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в третьем квартале 2019 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Совокупный рост ВВП Евросоюза в третьем квартале составил 0,3% в квартальном выражении и 1,4% — в годовом.

Наибольший рост в квартальном выражении продемонстрировали экономики Польши (+1,3%), Венгрии (+1,1%) и Эстонии (+1%). Рост на 0,8% продемонстрировали Болгария, Хорватия, Словения. Самый низкий рост отмечен в Германии, Италии и Австрии (+0,1% для каждой).

Во втором квартале 2019 года рост ВВП еврозоны также составлял 0,2% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом. Экономика ЕС во втором квартале выросла на 0,2% в квартальном выражении и на 1,4% — в годовом.

Объем розничных продаж в еврозоне в октябре снизился на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем сентября, говорится в пресс-релизе. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,3%. Показатель сентября был пересмотрен в сторону понижения — с роста на 0,1% до снижения на 0,2%.