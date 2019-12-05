МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в ноябре выросли до максимума более чем за 2 года на фоне резкого подъема цен на мясо и растительное масло, а также на сахар, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Так, индекс цен на продовольственные товары FAO в ноябре составил 177,2 пункта, что на 4,7 пункта или 2,7% выше показателя октября и на 9,5% выше показателя годичной давности.

Индекс цен FAO на сахар в ноябре составил 181,6 пункта, увеличившись по сравнению с октябрьским уровнем на 3,3 пункта (1,8%). Рост объясняется ожидаемым сокращением предложения в сезоне 2019–2020 годов. Индекс цен на мясо в ноябре составил 190,5 пункта, что на 8,4 пункта (4,6%) выше октябрьского уровня. Таким образом, как пишет организация, рост данного показатель является крупнейшим месячным приростом с мая 2009 года.

Индекс цен на растительное масло в минувшем месяце достиг самого высокого уровня с мая 2018 года в 150,6 пункта, что на 10,4%, или 14,2 пункта выше отметки октября. FAO объясняет это активным ростом цен на пальмовое масло, а также на соевое, рапсовое и подсолнечное масла.

Индекс цен на молочные продукты достиг 192,6 пункта, незначительно увеличившись по сравнению с уровнем октября, значение индекса оказалось на 9,5% выше показателя годичной давности. Организация отметила, что после двухмесячного снижения котировки сливочного масла несколько выросли под влиянием активного спроса.

Индекс цен на зерновые в октябре составил 162,4 пункта, что на 1,9 пункта (1,2%) ниже октябрьского показателя. "Наличие значительных экспортных запасов и жесткая конкуренция между основными мировыми экспортерами привели к снижению международных цен на пшеницу, при этом цены на рис в ноябре достигли своего минимального значения за последние шесть месяцев, что объясняется как притоком риса нового урожая, так и вялым импортным спросом", — отмечает FAO.