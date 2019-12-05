МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий распространить налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 регионов РФ.

В состав участников эксперимента предлагается включить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Башкирию.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.