МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-ноябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% — до 195,986 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе – ноябре 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 195 986 миллиона долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года возрос на 1,5%", — говорится в сообщении.

В ноябре импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 8,5% в годовом выражении. По сравнению с октябрем стоимостной объем импорта в ноябре сократился на 5% и составил 19,664 миллиарда долларов.

Импорт текстильных изделий и обуви сократился на 15,6% и составил 887,5 миллиона долларов, химической продукции – на 4,3% до 4,47 миллиарда долларов, машиностроительной продукции – на 3,5% до 9,756 миллиарда долларов. Ввоз продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 0,3% — до 2,081 миллиарда долларов.

В импорте текстильных изделий и обуви в ноябре по сравнению с октябрем сократились закупки обуви — на 28%, текстильной одежды – на 21,1%, текстильных материалов – на 13,3%, трикотажного полотна – на 10%, готовых текстильных изделий – на 9,4%, химических нитей – на 6,7%, трикотажной одежды – на 6,2%, химического волокна – на 4,7%. Ввоз хлопка вырос на 9,8%.

В импорте химической продукции сократились закупки продукции органической и неорганической химии — на 25,9%, парфюмерно-косметических товаров – на 11,1%, полимеров и каучука – на 9,8%, мыла и синтетических моющих средств – на 6,7%. Ввоз фармацевтической продукции увеличился на 7,2%.

В импорте машиностроительной продукции сократились закупки судов и плавучих средств — в 4,1 раза, средств наземного транспорта – на 6,5%, механического оборудования – на 2,7%. В то же время закупки летательных аппаратов выросли на 21,8%, оптических инструментов и аппаратов – на 0,5%, электрооборудования – на 0,3%. Поставки железнодорожных локомотивов остались на уровне прошлого месяца.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился ввоз овощей — в 1,9 раза, табака – на 22,3%, молочных продуктов – на 12,3%, зерновых культур – на 9,2%, фруктов и орехов – на 7,3%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 7,2%, мяса и субпродуктов – на 5,4%. В то же время ввоз рыбы сократился на 21,6%, растительного масла – на 6,5%, сахара – на 2,9%.