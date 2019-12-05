МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-октябре 2019 года составил 9,856 миллиарда долларов, сократившись на 19,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 5,823 миллиарда долларов (снижение на 25,4%), импорт в РФ с Украины — 4,032 миллиарда (снижение на 10,5%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,8% с 2,2% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-октябре 2019 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 21,638 миллиарда долларов, по данным ФТС.

Экспорт из РФ в США составил 10,609 миллиарда долларов (рост на 5,9%), импорт в РФ из США — 11,029 миллиарда (рост на 4,5%).

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 4% с 3,6%.

Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-октябре 2019 года сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 228,344 миллиарда долларов, по данным ФТС.

В том числе экспорт из России в ЕС снизился на 7,2% и составил 156,829 миллиарда долларов, импорт в РФ из ЕС сократился на 3,4%, до 71,515 миллиарда.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде сократилась до 41,9% с 43,1% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-октябре 2019 года увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 89,163 миллиарда долларов, сообщает ФТС.

Экспорт из России в Китай снизился на 0,3% и составил 45,331 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился на 2,2%, до 43,832 миллиарда долларов.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 16,4% с 15,7% годом ранее.