МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 3,9 миллиарда долларов, или на 7,6% по сравнению с показателем сентября, до 47,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократится только до 48,7 миллиарда. Значение за сентябрь было пересмотрено до 51,1 миллиарда с первоначальных 52,5 миллиарда долларов.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 2 тысячи, до 217,75 тысячи, с показателя прошлой недели в 219,75 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 ноября, увеличилось на 51 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,693 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,642 миллиона человек с 1,64 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.