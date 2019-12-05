МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь сократился на 4 миллиарда рублей и составил на 1 декабря 2019 года 7,946 триллиона рублей, в долларах — на 0,5 миллиарда долларов — до 124 миллиардов долларов, сообщил Минфин России.

По состоянию на 1 ноября он был на уровне 7,950 триллиона рублей, что было эквивалентно 124,5 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 декабря на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,307 миллиарда долларов, 39,003 миллиарда евро, 7,642 миллиарда фунтов стерлингов. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБе размещено 588,738 миллиарда рублей.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 197,130 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,434 миллиарда рублей размещено на субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 278,992 миллиарда рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период за период с 15 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года составила 648,5 миллиона долларов, что эквивалентно 41,554 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 ноября 2019 года составила отрицательную величину — минус 207,254 миллиарда рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 47,208 миллиарда рублей, что эквивалентно 729,5 миллиона долларов.