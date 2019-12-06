МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Производство автомобильного бензина в РФ по итогам 2019 года увеличится на 2% по сравнению с 2018 годом — до 40,2 миллиона тонн, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Что касается внутреннего рынка нефтепродуктов, то мы ожидаем, что объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет (по итогам 2019 года — ред.) чуть меньше прошлого года. Глубина переработки нефти и газового конденсата останется на уровне аналогичного периода 2018 года. Производство автобензина (по итогам 2019 года — ред.), по нашим расчетам, увеличится на 2% и достигнет 40,2 миллиона тонн", — приводятся в статье слова Новака.